Zestiger besteelt Peerse buurman voor ruim 2.500 euro BVDH

17 april 2019

Een 63-jarige man werd door de rechtbank van Hasselt veroordeeld tot vijftien maanden cel voor oplichting. Toen de feiten plaatsvonden, woonde de man nog in Peer. Hij ging toen regelmatig de katten van zijn buurman eten geven en haalde toen ook de post uit. Op die manier kwam hij in 2014 in het bezit van een kredietkaart en de code van het slachtoffer. Maar liefst 36 keer wandelde hij hiermee naar de bank. In totaal kon hij zo 2.578 euro van de man ontfutselen. Het geld ging echter naar een veel jongere vrouw, die hem financieel plunderde. Beklaagde gaf verstek voor de zaak. Hij moet in totaal een schadevergoeding van 6.333 euro betalen aan het slachtoffer en krijgt ook een boete van 1.600 euro.