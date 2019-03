Wolven Naya en August slaan opnieuw toe: Limburgse gemeenten stellen actieplan ‘wolf’ op en vragen subsidies Marco Mariotti Birger Vandael HAA

21 maart 2019

13u30

Op de grens met Peer en Oudsbergen (de nieuwe gemeente waarin Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode in opgingen) hebben schapenhouders vanochtend weer een dood schaap ontdekt. Dat bevestigen buurtbewoners. Alles wijst in de richting van het wolvenkoppel August en Naya. Net vandaag hebben de Limburgse gemeenten een actieplan 'wolf' voorgesteld.

Gisteren werden ook al drie dode alpaca’s aangetroffen op een boogscheut van de recente feiten. De aanvallen leveren heel wat vragen op, zowel bij veehouders als bij bewoners in de omgeving. De gemeenten Peer en Oudsbergen gingen daarom deze voormiddag in overleg met Koen Thijs, regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Samen met het ANB plannen de gemeenten een infomoment om zowel veehouders als bewoners te informeren over enerzijds de wolf en zijn gedrag, en anderzijds over de maatregelen die kunnen genomen worden.

Elektrische rasters

Uit het overleg werd duidelijk dat dieren op voldoende wijze moeten beschermd worden. De wolf zal immers in de eerste plaats zijn prooien in de natuur zoeken, behalve als de prooien gemakkelijk te pakken zijn. Om de wolf af te schrikken, kan men dus best elektrische rasters of netten zetten. Die moeten goed aaneengesloten zijn en tot op de grond komen, want de wolf kruipt door de kleinste gaten.

Volgens wolvenkenner Jan Loos van Landschap vzw is één stroomdraad op minder dan twintig centimeter van de grond het beste. “De eigenaar in Oudsbergen besefte blijkbaar niet dat wolven zelden springen, maar wel zeer goed kunnen kruipen en graven. Zijn omheining zag er degelijk uit, maar het ging om een vals gevoel van veiligheid. Een afrastering met vijf stroomdraden heeft in Duitsland al vaak zijn nut bewezen. Wolven kunnen er in principe over springen, maar in de praktijk doen ze dat niet als ze ervaren hebben dat deze rasters flinke elektrische schokken uitdelen.”

Mensenschuw

Als er geen of onvoldoende preventieve maatregelen worden genomen, is het mogelijk dat vee door de wolf wordt aangevallen. “We moeten de wolf leren dat vee geen gemakkelijke prooi is en hem opnieuw naar natuurlijk voedsel brengen”, zeggen de burgemeesters van Peer en Oudsbergen. “Als het de wolf onmogelijk gemaakt wordt om dieren te pakken, zal hij opnieuw zijn prooien in de natuur moeten zoeken. Daar moeten wij zo snel als mogelijk weer naar toe.”

Bovendien geeft het ANB aan dat de ongerustheid over het risico voor de mens waarschijnlijk ongegrond is. Uit contacten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met collega’s uit Frankrijk en Duitsland, waar al jaren heel wat wolven aanwezig zijn, blijkt dat er geen incidenten met mensen zijn en dat de wolven mensenschuw zijn.

Subsidies

Verder dringen Peer en Oudsbergen bij Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel aan om het huidige systeem van schadevergoeding te bestendigen, subsidies te voorzien bij preventieve maatregelen, de rescuekits te behouden en eventueel uit te breiden, en de nodige middelen te voorzien om in de toekomst het gedrag van de wolf en eventuele welpen te kunnen monitoren via zenders.

