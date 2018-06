WK-uitzendingen in gevaar na diefstal bij jeugdhuis De Container 13 juni 2018

Bij jeugdhuis De Container zitten ze met de handen in het haar: ze kregen begin deze week het bezoek van inbrekers en die gingen aan de haal met hun PlayStation, heel wat geld en een beamer. "Daardoor kunnen de voetbalfans momenteel niet bij ons terecht om het WK te volgen", vertelt Emma Pietercil van het bestuur. De Container is gelegen aan de Industrieweg in Peer. De overvallers sloegen er een raam aan diggelen en konden zo binnen glippen. Vooral aan de diefstal van de beamer wordt zwaar getild, De Container deed zelfs een oproep om deze op eigen initiatief terug te brengen. Dat is niet geheel onverwacht (nog) niet gebeurd. "We hebben maandagavond de wedstrijd tegen Costa Rica gelukkig kunnen kijken met dank aan een tv van trouwe bezoeker Mathias Was. Toen waren we met een dozijn volgers, met het WK verwachten we een veelvoud. De tv is natuurlijk geen oplossing voor alle wedstrijden van het WK, dus nu zijn we op zoek naar een alternatief. Gelukkig hebben al heel wat mensen hun beamer aangeboden om te lenen of aan een vriendenprijsje te kopen. We hebben er goede hoop in dat het WK gered zal worden", zegt Emma Pietercil. "Een diefstal blijft natuurlijk schandalig, laat dat duidelijk zijn." (BVDH)