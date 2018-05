WK-matchen op groot scherm 04 mei 2018

03u02 0

Net zoals bij het WK in 2014 en het EK in 2016 zal de stad Peer als een man achter de Rode Duivels staan. Alle wedstrijden van de Belgen worden uitgezonden op een groot scherp op het Marktplein. Ook nu vind je in de buurt weer gezellige kraampjes met eten en drinken. Een uur voor de wedstrijd start de opwarming. Voor de kinderen is er telkens een springkasteel voorzien. In de stadsmagazine roept Peer ook op om Belgische vlaggen uit te hangen en in rood, geel en zwart naar de wedstrijden af te zakken.





(BVDH)