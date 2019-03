Wijzigingen voor Peerse afvalkalender BVDH

01 maart 2019

De afvalkalender in Peer heeft enkele wijzigingen ondergaan. De container voor de maandelijkse inzameling van kunststof verhuisde al voor de werken in Linde naar Wauberg. De container zal daar nog blijven staan totdat de werken aan het Driekoningenplein in Linde volledig afgerond zijn. De container staat aan parochiecentrum Ons Huis in Wauberg. Vanaf 1 mei zal voor heel Peer centrum de papierslag doorgaan op vrijdag. Tot mei verzorgt handbalvereniging Arena de papierslag voor het deel gelegen onder de Noordweg nog. Die ophaling ging steeds door op zaterdag. Vanaf mei neemt Limburg.net ook dit deel van Peer over, waardoor de papierslag dan voor heel Peer centrum op vrijdag doorgaat. Tot slot verplaatsten de glascontainers in Peer centrum van de Kloosterstraat naar de Bomerstraat.