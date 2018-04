Widdenog in de kijker tijdens Torenfeesten 20 april 2018

Tijdens de Erfgoeddag aanstaande zondag staan de Torenfeesten op het programma. Het is voor het collectieve geheugen van Peer, de webstek 'Widdenog', de ideale gelegenheid om uit te pakken. "Wij richten als het ware een tijdelijke redactie in de foyer in 't Poorthuis in. Iedereen kan er terecht om zijn of haar herinneringen te delen", zegt Thomas Schonkeren, die Widdenog samen met Ben Creemers stichtte. "Foto's, video's of gewone verhalen, ze zijn allemaal welkom. Haal dus snel die oude Peerse foto's of filmpjes boven en deel ze op 22 april. De redactie is open tussen 13 en 18 uur." De Erfgoeddag zelf start al om 10.30 uur met een herdenkingsplechtigheid. Je kan tussen 13 en 18 uur ook de kerktoren bezoeken en er is kinderanimatie voorzien in de voortuin van 't Poorthuis. (BVDH)