Werken Steenweg Wijchmaal 09 mei 2018

02u48 0

Op maandag 14 mei starten de werken op de Steenweg Wijchmaal. Tot het einde van de maand wordt het wegdek van een groot gedeelte vernieuwd. Bovendien worden de regenwaterputjes en de goten op niveau gebracht. De werken kaderen binnen het project Asfaltwerken 2018 waarbij 45 gemeentewegen in Peer worden aangepakt. De totale investeringskost bedraagt 1,2 miljoen euro. Daardoor wordt de straat tussen de N73 en het kruispunt Goudbergstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Omleidingen via de N73 Noordweg en de Goudbergstraat staan aangegeven. De fietspaden blijven wel toegankelijk voor alle fietsers.





De handelszaken en woningen in de werfzone blijven bereikbaar voor plaatselijk verkeer. (BVDH)