Werken aan Wirixplein afgerond Birger Vandael

25 december 2018

19u18 0 Peer Stad Peer zette het afgelopen jaar in op een betere infrastructuur en veilige schoolomgeving in Kleine-Brogel. Daar hoorde ook de heraanleg van het Wirixplein bij. Het plein, dat grenst aan basisschool De Puzzel, raakte net voor Kerstmis klaar.

In september 2018 gingen de werken voor een veilige schoolomgeving in Kleine-Brogel van start. De nieuwe openbare verlichting en extra nutsvoorzieningen behoorden tot de eerste fase van de werken. De schoolomgeving kreeg toen ook een eigen bushaven en een nieuw fietspad in de Pieter Breugellaan. Nu liepen ook de werken aan het Wirixplein ten einde. Dankzij deze opfrisbeurt is er een ruime nieuwe parking met daarin verschillende plantenvakken. Die zorgen op termijn voor een mooi groen kader. Bovendien kan je voortaan ook gezellig terrassen bij De Wirix, waar nu een mooie terraszone is. Op het plein is nu ook een ondergrondse glascontainer, die vermindert de geluidshinder voor de buurt. In het voorjaar vindt de derde en laatste fase van de werken plaats. Die houdt de heraanlegging van de oversteekplaats van de Zavelstraat met de Pieter Breugellaan in.