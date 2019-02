Werken aan kruispunt Weyerstraat - Kaulillerweg: verkeerssituatie verandert BVDH

25 februari 2019

15u19 0 Peer Aan de Kaulillerweg en de Panhovenstraat is men volop bezig aan de rioleringswerken. Deze week starten de werken aan het kruispunt van de Weyerstraat en de Kaulillerweg en dat zorgt ervoor dat de huidige verkeerssituatie tijdelijk verandert.

Tijdens de volledige duur van de werken rijdt het doorgaand verkeer via de omleiding over Kleine-Brogel naar Peer of Kaulille. Fietsers volgen de omleiding via de Weyerstraat, die werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Omdat deze week het kruispunt van de Weyerstraat met de Kaulillerweg wordt aangepakt, is het kruispunt afgesloten. De Weyerstraat gaat bijgevolg tijdelijk open voor gemotoriseerd verkeer en is toegankelijk via de Oude Weyerstraat en de Broekkantstraat. Zo blijven Breugelhoeve en Het Seizoenshof bereikbaar. De werken aan het kruispunt nemen drie dagen (27/02-01/03) in beslag. Na de werken aan het kruispunt wordt de knip ter hoogte van Het Seizoenshof in de Weyerstraat teruggeplaatst, zodat er opnieuw geen doorgang is voor gemotoriseerd verkeer.

Bewoners en plaatselijk verkeer zijn toegelaten in de werkzone. Bezoekers van de nabijgelegen handel en horeca mogen de werkzone na de werkuren en in het weekend betreden. De politie voert ter plekke controles uit op het plaatselijk karakter van het verkeer, om de veiligheid in de werkzone te bewaren.