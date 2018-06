Website bundelt omleidingen 29 juni 2018

03u01 0

Er is sinds kort een nieuwe website met daarop de tijdelijk veranderde verkeerssituaties in Peer: www.peer.be/omleidingen. De stad is het hele jaar door, zeker tijdens de zomermaanden, het decor voor tal van evenementen. Tijdens de meeste evenementen is er een aangepaste verkeerssituatie nodig.





De bewoners worden dan wel door de stad of de organisatoren van evenementen wel geïnformeerd over omleidingen of parkeerverboden. Maar vanaf nu vind je de informatie ook op de nieuwe website. (BVDH)