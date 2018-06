Vuurzee legt bedrijfshal in de as ROOKPLUIM VEROORZAAKT GEURHINDER TOT IN HASSELT MARCO MARIOTTI

27 juni 2018

02u49 0 Peer Een vuurzee heeft gisterenochtend een bedrijfshal van 1.500 vierkante meter in de as gelegd. De rookpluim waaide tot in Hasselt. De vier bedrijfjes die er huisden, zijn verwoest. Eén aanpalende woning is onbewoonbaar. "De keuken is beschadigd door de hitte aan de buitenmuur", vertelt bewoonster Evelien Van Erum, dochter van de eigenaar van de hal.

Rond 6.30 uur werden buurtbewoners aan de Industrieweg in Peer gewekt door enorm luide knallen. Vlakbij, in de bedrijfshal van de familie Van Erum, was brand uitgebroken. Bewoonster Evelien Van Erum, die vlak naast het uitgebrande gebouw woont, lag op dat moment te slapen. "Het was een hels lawaai en ik besefte dat het om een explosie ging", vertelt ze. Haar vader is eigenaar van de bewuste hal en verhuurt die aan vier bedrijfjes. "Ik keek vanuit mijn slaapkamervenster naar buiten en merkte meteen de rook op. Samen met mijn vriend heb ik de belangrijkste spullen proberen te redden, we hebben de wagens en fietsen in veiligheid gebracht. Intussen werd het vuur achter ons huis alleen maar groter."





Mazouttank ontploft

Brandweer Noord Limburg snelde ter plaatse, maar alle korpsen uit de provincie werden opgetrommeld om water aan te leveren. Bij aankomst schoten de vlammen meters hoog door het dak én ontstond er een enorme rookontwikkeling. De vier bedrijfshallen, waar vier kleine zelfstandigen onderdak vonden, gingen in vlammen op. Het gaat om een bandencentrale, een monteur van paardentrailers, een elektricien en een lasser. De rookpluim was zo enorm omdat het vuur ook de banden van de bandencentrale bereikte. Bovendien ontploften heel wat gasflessen én een mazouttank, wat de klus voor de brandweer bijzonder gevaarlijk maakte. Toch bleef iedereen ongedeerd.





Ramen en deuren dicht

De rookontwikkeling veroorzaakte wel heel wat hinder in de omgeving, de geur werd zelfs geroken tot in Helchteren. "We vragen om ramen en deuren gesloten te houden tot in Hasselt", klonk het gisteren bij de brandweer. "De rook is mogelijk giftig, aangezien er heel wat producten aanwezig waren." Uiteindelijk bleef de hinder beperkt en kon rond 12 uur weer alles open worden gesteld.





Vooral de achterzijde van de woning van de familie Van Erum heeft schade geleden. "De hitte moet enorm zijn geweest. Via de buitenmuren geraakte zelfs onze keuken beschadigd. Het hele plafond is zwart. We kunnen hier nu écht niet wonen, maar gelukkig kunnen we tijdelijk bij mijn ouders terecht", aldus Evelien.





Speurhond

Over de oorzaak bestond gisterenavond nog geen duidelijkheid. Een branddeskundige van het parket gaat nu samen met een speurhond ter plaatse om mogelijke brandhaarden te ontdekken. Het vuur zou ontstaan zijn in de bandencentrale. Een accidentele brand wordt niet uitgesloten.