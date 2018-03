Vrijdag begrafenis schepen Vanhees 07 maart 2018

02u47 0

De begrafenis van Rudi Vanhees vindt vrijdag om 10.30 uur plaats in de Sint-Trudokerk. De Peerse schepen overleed onverwacht op 2 maart. Vrijdag vanaf 9.30 uur kan je een laatste groet brengen in 't Poorthuis. Omwille van de begrafenisplechtigheid zijn de diensten in 't Poorthuis gesloten op vrijdagvoormiddag. Vanaf 13 uur is het Klantencontactcenter opnieuw geopend. Inwoners die vrijdag een afspraak hebben, worden persoonlijk verwittigd. (BVDH)