Vierde schatzoektocht van Bosland 12 juli 2018

Sinds dit jaar maakt Peer deel uit van Bosland en nu heeft de stad ook haar schatzoektocht. Deze week werd 'de kleurrijke droom van Bostrol' Bob voorgesteld, de vierde zoektocht van het avonturenbos.





Eerder werden ook al zoektochten gecreëerd rond Kapitein Korrel in Lommel, Wenke Wortel in Overpelt en Tommy Twijgman in Hechtel-Eksel. In Peer is er Bobl, een trol waarmee de kinderen op pad gaan. Zijn droom is om ooit een regenboog te zien. De kinderen moeten hem daarbij helpen. Ze krijgen een kompas, een boekje met de route en de sleutel van de schatkist. Het is een wandeling van ongeveer vier kilometer. Onderweg worden de kinderen uitgedaagd in obstakels en opdrachten. Zo krijgen ze de kans om de diertjes en de planten van Resterheide te leren kennen. Vanaf vandaag kan je de vier schatkaarten samen kopen in een pakketje van zes euro bij het Toeristisch Onthaal op de Markt in Peer. (BVDH)