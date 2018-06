Verkoop Bergerheide start met lanceringsevent 09 juni 2018

In het groene binnengebied tussen de Baan naar Bree en de Monsstraat in Peer gaat bouwbedrijf Dethier drie 'urban villa's' van drie bouwlagen met 29 flats bouwen. "In het voorjaar hebben we al een vergadering met de omwonenden georganiseerd. Met dit project geven we een impuls aan het levendige en gezellige centrum", vertelt Philip Carens van Bouwbedrijf Dethier. Bewoners kunnen kiezen tussen appartementen met één of twee slaapkamers, gaande van 87 tot 150 vierkante meter.





De verkoop van Bergerheide start met een lanceringsevenement in het weekend van 23 juni. Mensen kunnen daarnaast op 22 juni in avant-première kennis maken met het project. Hiervoor moet je inschrijven op www.bergerheide.be. (BVDH)