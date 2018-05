Van Morrison zakt af naar Blues Peer 02 mei 2018

Het Peerse Bluesfestival is er andermaal in geslaagd om een grote naam op het programma te zetten. De Ierse blueszanger Van Morrison zal immers zijn opwachting maken op 14 juli. "Hoeven we hem nog voor te stellen?", klinkt het enthousiast bij het festival.





Van The Man is intussen 72 jaar, maar verre van versleten. Intussen behoort hij zelfs tot de Britse adelstand en dient hij te worden aangesproken met 'Sir'. Ook 'Belfast Cowboy' is een koosnaam die vaak aan Van Morrison gegeven wordt. Recent bracht hij samen met de wereldberoemde hammondvirtuoos Joey Defrancesco het nieuwe album 'You're driving me crazy' uit. Met klassiekers als 'Brown Eyed Girl', 'Have I told you lately' en 'Moondance' is hij ook bekend bij het grote publiek. "Live valt er altijd wel wat te beleven met de Belfast cowboy, hij blijft de onvoorspelbaarheid zelve. Wat we wel zeker weten is dat het op zaterdag zal stuiven tijdens dit exclusieve concert in de Benelux op Blues Peer", bericht het festival.





Op een spraakmakend interview hoeven we alvast niet meteen te rekenen. "Van The Man heeft de reputatie een grumpy old man te zijn, zijn afkeer voor de pers en critici is legendarisch", oppert de organisatie. Hoe dan ook mag dat het feest niet verbrodden. De laatste dagen van de 'Vroege Vogel'-tarieven zijn nu lopende, alle info vind je op www.bluesfestival.be. (BVDH)