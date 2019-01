Unieke Bruegeltentoonstelling komt deze zomer naar Peer Birger Vandael

04 januari 2019

15u03 0 Peer Het is in 2019 exact 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude overleed. Peer herdenkt deze verjaardag met een unieke tentoonstelling in ‘t Poorthuis die van 7 juni tot en met 14 juli zal plaatsvinden. Dertig authentieke gravures van Bruegel worden dan aan het publiek getoond. “Voor het eerst zijn er dus in Peer ‘echte’ werken van de grootmeester te zien”, benadrukt burgemeester Steven Matheï (CD&V).

Het is niet helemaal zeker of Bruegel uit Peer afkomstig was, maar de stad heeft de schilder wel al jaren in het hart gesloten. De grote overzichtstentoonstelling vindt dus niet zomaar in Peer plaats. “De gravures worden in de tentoonstelling aangevuld met reproducties van een aantal schilderijen van Bruegel en cartoons van het cartoonfestival tijdens het feestjaar Peer650”, legt Matheï uit. “Op die manier slaan wij de brug tussen verleden en heden.”

Levensloop doorheen vijf ruimtes

Tijdens de tentoonstelling wordt uitgegaan van een eenvoudige verhaallijn zodat de tentoonstelling voor de bezoekers een eerste kennismaking met het werk van Bruegel kan zijn. Erfgoedmedewerker en historicus Thomas Schonkeren stelde de tentoonstelling samen. Onder de noemer ‘Bruegel op bezoek – de vele gezichten van de meester’ wordt de levensloop van Bruegel onder de loep genomen. De bezoeker begeeft zich via vijf tentoonstellingruimtes in het leven van Bruegel en elke ruimte is opgebouwd rond een citaat van Karel Van Mander. “Daarbij gaat er onder meer aandacht naar zijn afkomst, naar Bruegel als landschapsschilder, naar de manier waarop andere schilders hem afgebeeld hebben en naar de manier waarop Bruegel over de hedendaagse maatschappij zou gedacht hebben. Het oeuvre van Bruegel is zo rijk en divers dat het moeilijk is om de schilder te vatten. Daarom willen wij de rijkdom van deze figuur ontsluieren”, zegt Matheï.