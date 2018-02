Uitbater wietplantage (51) riskeert 6.000 euro boete 17 februari 2018

Een Perenaar (51) is veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel en een boete van 6.000 euro voor het uitbaten van een wietplantage in Neerpelt. De man had aan anderen de toestemming gegeven om bij hem thuis een wietplantage te laten installeren. Het beheer van de plantage gebeurde tussen 15 mei 2015 en 17 juli 2015. Hij zou in ruil 4.000 euro ontvangen. De Perenaar stelde begin juli 2015 plots vast dat zijn plantage was geript, waarna een Nederlander gegijzeld werd in de woning van beklaagde. Hiervoor werd een apart dossier opgesteld. Beklaagde had voor 9.000 euro schulden en moet deze nog tot juni dit jaar afbetalen. Daar komt dus nog een fiks bedrag bij. Infrax stelde zich burgerlijke partij voor de diefstal van elektriciteit. Hiervoor moet de vijftiger ook nog eens 3.474,25 euro schadevergoeding betalen. (BVDH)