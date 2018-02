Twee oversteekplaatsen aan Sint-Trudostraat tegen eind maart 22 februari 2018

02u46 0 Peer AWV begint volgende week maandag met de aanleg van twee oversteekplaatsen ter hoogte van het kruispunt van de Peerderbaan (N73) en de Sint-Trudostraat in Wijchmaal. Aan weerszijden komen er verkeerslichten met drukknoppen. Tijdelijk zal het doorgaand verkeer over één rijstrook moeten, eind maart moeten de oversteekplaatsen in gebruiken genomen worden.

Het veiliger maken van de N73 staat al langer hoog op de agenda. De werkzaamheden gebeuren dan ook in overleg met de stad Peer, die de bekommernissen van de inwoners ter harte nam.





Trajectcontrole

Daarnaast wordt er ook trajectcontrole op de N73 geactiveerd. Hiervoor werden de camera's in de loop van de afgelopen weken al geplaatst. Op langere termijn willen AWV en de stad Peer ook de lokale bushaltes aan de Sint-Elisabethlaan verplaatsen en daar een beveiligde oversteekplaats inrichten.





Omdat de werken grotendeels plaatsvinden in de wegberm, moeten fietsers extra waakzaam zijn. Later wordt er tijdelijk één rijstrook ingenomen, maar tijdens de ochtend- en avondspits zal de aannemer de twee rijstroken wel openhouden. (BVDH)