Tieners gezocht voor jongerenkamp 02u40 0

Sinds 2004 heeft de stad Peer een partnerschap met de Duitse stad Parchim. Daar wordt van 16 tot en met 22 juli een internationaal kamp voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar georganiseerd. Niet alleen Peerse jongeren, maar ook tieners uit collega-partnersteden Neumunster (Duitsland) en Jekabpils (Letland) zijn van de partij. Peer mag een groep van vijftien jongeren afvaardigen. De stad is nu op zoek naar sociale jongeren die graag willen weten hoe leeftijdsgenoten over bepaalde thema's denken en die graag ervaringen uitwisselen. Samen zoeken ze naar uitdagingen in Europa aan de hand van spelen, interessante workshops, ontdekkingen en sportieve activiteiten. Er wordt gewerkt rond verschillende thema's: natuur, cultuur, sport, wetenschap en politiek. Kandidaten kunnen zich melden via www.peer.be/parchim of bij Koen Wellens via 011610700. (BVDH)