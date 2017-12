Steven Matheï trekt lijst CD&V 02u51 1 Peer Burgemeester van Peer Steven Matheï (40) is door het partijbestuur van CD&V unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen. Op die manier maakt hij meteen een einde aan de geruchten dat hij de politiek zou verlaten. "Geen idee waar dat gerucht vandaan komt, maar het tegendeel is waar. De honger was nog nooit zo groot", oppert Matheï.

Volgens de burgemeester werd hij zelf ook aangesproken over het mogelijke vertrek uit de politiek. "Daar is nochtans nooit sprake van geweest. Samen met de enthousiaste CD&V-ploeg wil ik heel graag verder doen. In alle eerlijkheid denk ik te mogen stellen dat we samen een mooie weg afgelegd hebben. Peer is een bruisende stad waar deze legislatuur veel geïnvesteerd is: 38 miljoen euro om precies te zien. Tegelijk hebben we de gemeentebelastingen met 1 procent doen dalen", vertelt Matheï, die in 2012 tijdens de verkiezingen met voorsprong het meeste naamstemmen kreeg in Peer.





De burgemeester, advocaat van opleiding, wil opnieuw gaan voor een "positief project voor Peer". "Wij doen niet aan afbraakpolitiek, maar willen samen met elke Perenaar vooruit. Op een constructieve manier maken we samen het Peer van de toekomst. Ik zeg duidelijk 'samen', want met ParticiPEER, ons inspraak-project, zijn we trendsetter in Vlaanderen", klinkt hij overtuigd. "Wij hebben met hem de geknipte persoon als kopman", onderstreept ook lokaal CD&V-voorzitter Hendrik Swennen. (BVDH)