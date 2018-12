Start van afbraak oude site Agnetendal Birger Vandael

25 december 2018

14u50 0 Peer In januari starten de afbraakwerken van de voormalige schoolgebouwen van Agnetendal. De oude scholensite krijgt een nieuwe invulling met een project dat zich richt op senioren, starters en sociale huur.

De aannemer trekt op maandag 7 januari naar de oude schoolgebouwen. De sloop zal in drie fasen gebeuren. Eerst zal de aannemer, in samenwerking met de Belgische Asbestverwijdering (BAV), het asbest in het gebouw veilig verwijderen. Daarna start de afbraak ter hoogte van het Armand Preud’hommeplein en gaat zo verder richting de Kloostertuin (de vroegere basisschool). Het oude Kloostergebouw blijft behouden. Bij goede weersomstandigheden neemt de sloop 80 werkdagen in beslag. Daarna starten de werken voor een duurzaam nieuwbouwproject.

Nieuwe thuis voor dienstencentrum

Dat project zal duurzaam en op maat van Peer zijn. Men mikt dus niet op reusachtige gebouwen, wel op een bouw met oog voor de omgeving. Het project biedt ruimte voor een mix van wonen en andere (zorg)functies. Enkele historische elementen zoals het oude klooster en het Armand Preud’hommehuis krijgen ook een plek in het nieuwe project. Zo krijgt het Dienstencentrum De Schommel hier een nieuwe thuis. Daarnaast is er ook ruimte voor een aangenaam en groen openbaar domein.