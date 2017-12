Stad investeert volgend jaar 8,5 miljoen euro 02u26 1 Peer De gemeenteraad van Peer heeft het budget voor 2018 goedgekeurd. Het gaat om bijna 8,5 miljoen euro aan investeringen.

Peer wil een bruisende stad zijn. Daarom is er de ontwikkeling van jongerencentrum 'De Bak' en zullen de lokale sportclubs met bouwplannen kunnen rekenen op een nieuw subsidiereglement. Voorts zal het centrum tijdens het WK Voetbal opnieuw een groot scherm krijgen.





Voorts wil Peer een veilige stad zijn. De projecten rond fietspaden en de werken aan onder meer het plein voor de Wirix in Kleine-Brogel zijn daar maar enkele voorbeelden van. Ook aan de buurtspeelpleintjes wordt er gewerkt.





Zorgende stad

En dan wil Peer ook een zorgende stad zijn. Daarom investeert het bestuur samen met Vitas in de nieuwbouw van het woonzorgcentrum. Er wordt ook verder gewerkt aan de realisatie van een nieuw dienstencentrum op de site Agnetendal. De kinderopvang in Peer krijgt dan weer een nieuw onderkomen in de hoeve Vermeulen, pal in de scholencampus Panhoven.





Urban Villa's

Tot slot kijkt Peer ook naar de toekomst, onder meer via de ontwikkeling van nieuwe bouwmogelijkheden in de verkavelingen Tielensweg en Deusterstraat. In de omgeving van het oude zwembad wordt het project Urban Villa's ontwikkeld: mooie appartementen in een groene parkomgeving. Jonge, startende ondernemers kunnen terecht in een aantal startershallen in de KMO-zone Bokt. De ontwikkeling van een Dommelhuis en de toetreding tot Bosland zijn eveneens veelbelovend. (BVDH)