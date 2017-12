Schooltje zoekt vier nieuwe kleuters TOEKOMST PIETER BREUGHEL ERPEKOM VOOR HET EERST IN 90 JAAR IN GEVAAR BIRGER VANDAEL

02u41 0 Foto TONY VAN GALEN De kindjes en hun ouders zijn op zoek naar vier nieuwe kleuters. Peer Pieter Brueghel in Erpekom is met zo'n veertig leerlingen één van de kleinste schooltjes van de streek. Ondanks het familiale gevoel, is het er momenteel alle hens aan dek. De kleuterschool moet immers op 1 februari minstens tien kinderen tellen om door te gaan. Daarom zoekt de school dringend extra kleuters.

Enkele ouders van de huidige leerlingen hebben de reddingsoperatie opgestart. Miriam Kerkhofs is één van de initiatiefneemsters. "Mijn oudste zoon zit in het tweede leerjaar en mijn jongste zoon begint volgend jaar in november aan zijn schoolcarrière. Maar als het ministerie van Onderwijs de kleuterschool opdoekt, omdat er te weinig kindjes zijn, moeten we op zoek naar een nieuwe school voor de jongens."





Te lage instroom

Het probleem ligt dus bij de gebrekkige instroom van kleuters. "Erpekom heeft geen jonge bevolking meer en weinig mensen uit de omgeving weten nog waar ons dorp en dus ook de school ligt", vervolgt Kerkhofs. Daarom is ze in actie geschoten om voor 1 februari nieuwe leerlingen aan te trekken. "In totaal moeten er tien kleuters zijn, nu staat de teller op zes. Momenteel zijn er wel al ouders van drie kleuters die interesse tonen. Maar onze actie gaat verder. We willen de bekendheid van de school vergroten, zodat we de volgende jaren niet opnieuw met hetzelfde probleem te kampen krijgen."





Met zijn veertig leerlingen, is Pieter Breughel een van de kleinste schooltjes van de regio. De kleuters zitten altijd samen, in de voormiddag zitten de leerjaren per twee samen en in de namiddag is dat zelfs per drie. Volgens de ouders heeft de wijkschool van Erpekom veel voordelen. "Ik heb er zelf zeventien jaar geleden gezeten en de school was eigenlijk altijd een soort mini-familie. Nog steeds schiet ik goed op met klasgenoten van toen. Doordat er maar een kleine groep zit, worden alle kleuters door de kleuterjuf van heel dichtbij begeleid. De juf moet haar aandacht maar over enkele kindjes verdelen en blijft ze bovendien drie jaar lang volgen. Dat zorgt voor een erg hechte band en voor zekerheid bij de kleuters. Ook de activiteiten zijn afgestemd op een klein klasje. Zo hebben de kleuters hun eigen groenten gekweekt, bakten ze samen wafels en volgden ze het proces van rups tot vlinder van dichtbij", zegt Kerkhofs.





Op 10 januari organiseert de school een open klasdag en de ouders delen flyers uit waarop contactgegevens staan. Kinderen kunnen meteen ook ingeschreven worden. "Als we toch niet aan de tien kleuters geraken, hoopt de school toch nog twee jaar te kunnen verder gaan met de basisschool. Aangezien er geen kleuters meer overstappen naar het eerste leerjaar, wordt het daarna wel moeilijker", legt Kerkhofs uit. "Maar zover is het dus nog niet."





Ouders bereikbaar

Wie meer vragen over de school heeft, kan mailen naar ouders.erpekom@hotmail.com of contact opnemen via 0496/10.52.13.