Schepen Rudi Vanhees (52) plots overleden 03 maart 2018

02u45 0 Peer De Peerse politiek moet afscheid nemen van een graag gezien figuur. Rudi Vanhees is in de nacht van donderdag op vrijdag onverwacht overleden. Hij zou binnen enkele dagen 53 jaar geworden zijn. Rudi laat een vrouw en twee kinderen achter.

Het was de sp.a van Peer die zelf met het droevige nieuws over de partijvoorzitter naar buiten kwam. Vanhees overleed aan hartfalen. Hij zetelde sinds januari 1995 onafgebroken in de Peerse gemeenteraad, was sinds 2003 lid van het schepencollege en was in de huidige legislatuur schepen van Vergunningen, Mobiliteit, Milieu, Natuur en Bos, Duurzaamheid en Energie, ICT en Buurtwerkingen. "Zijn stokpaardjes waren Leefmilieu en Mobiliteit. In beide domeinen stond hij mee aan de wieg van verschillende projecten die Peer op de kaart gezet hebben. Denk maar aan het fietsbeleid en de realisatie van de fietsstraat. Ook werkte hij mee aan het milieu- en natuurproject rond het Dommelhuis. Rudi was binnen de coalitie een loyale ploegspeler, een manier van werken die hij ook toepaste in zijn grote hobby als voorzitter van voetbalclub Peer SV", treurt burgemeester Steven Matheï (CD&V). "Hij was niet alleen een gewaardeerd collega, maar ook een toegewijd en bekwaam schepen."





(BVDH/MMM)