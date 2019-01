Schadevergoeding van 9.700 euro gevraagd na slagen aan overleden vrouw BVDH

02 januari 2019

11u57 0 Peer Een 59-jarige man uit Peer riskeert een schadevergoeding van 9.700 euro te moeten betalen aan de nabestaanden van een vrouw na het uitdelen van slagen en verwondingen. “Het verbaast me dat beklaagde nu de feiten ontkent, want hij had ze eerder reeds toegegeven”, aldus de procureur.

Sinds 2015 vormde de man een koppel met de vrouw. Op 9 september 2016 was er een zware ruzie waarbij zij onder meer verwondingen opliep aan het linkeroog en het staartbeen. Op 5 en 6 oktober dat jaar liep het opnieuw mis. “We hadden samen een fles whisky leeggedronken”, vertelde de Perenaar daarover. Hij zei zelf dat het over een valpartij in dronken toestand ging, terwijl hij eerder tegen de politie over een duw had verteld. De vrouw liep daarbij verwondingen en breuken over en was een tijdje werkongeschikt.

Meester Jan Swennen vertegenwoordigde de dochter van de vrouw als burgerlijke partij. “Na deze feiten is het nooit meer goed gekomen met de vrouw. Eind 2017 is ze overleden. Ik wil geen link leggen, maar het is er wel los over om te zeggen dat er niets is gebeurd. Er zijn hier in de relationele sfeer zware geweldplegingen geweest.” Het openbaar ministerie gaf nog mee dat een cafévriend van de man stelde dat beklaagde de feiten had toegegeven. Er werd een celstraf van achttien maanden gevorderd. Het vonnis volgt op 30 januari.