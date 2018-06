Rode Duivelfans ontdekken brand in leegstaand Agnetendal 25 juni 2018

02u34 0 Peer Een hevige kelderbrand heeft zaterdagnamiddag even voor een grote rookontwikkeling gezorgd op het terrein van het oude schoolgebouw van Agnetendal, langs de Zuidvest in het centrum van Peer. Feestvierende supporters kwamen net na de WK match van de Rode Duivels uit op de brand.

"We hadden thuis samen een feestje gebouwd voor de wedstrijd van onze duivels", vertelt buurtbewoner Jimmy Limberg. "Meteen na het fantastische resultaat wilde mijn broer pizza halen om de overwinning te vieren. Maar hij stormde plots terug binnen. Hij had gezien hoe tegenover ons in de straat het leegstaande schoolgebouw onder de rook hing. Uiteraard hebben we alarm geslagen."





Brandweerzone Noord Limburg snelde ter plaatse. "We zagen veel rook opstijgen uit de ramen van de derde en vierde verdieping", zegt Kapitein Marc Pannekoeke. "Maar daar konden we nergens een brandhaard vinden. Al snel bleek dat het vuur zich in de kelder situeerde, en dat de rook doorheen het hele gebouw trok. We kregen de brand beneden vlot onder controle."





Even werd de omgeving afgezet, omdat in het gebouw nog asbest aanwezig is. Toch bleef de verspreiding van de gevaarlijke stoffen beperkt tot binnen het gebouw zelf. Het schoolgebouw staat trouwens al bijna twee jaar leeg, sinds de verhuis van Agnetendal. In het najaar wordt het afgebroken om plaats te maken voor een park en nieuwbouw.





