Rioleringswerken in Grote-Brogel BVDH

17 januari 2019

17u18 0

Aquafin zal maandag starten met de rioleringswerken in de Kaulillerweg en Panhovenstraat. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, zodat het regenwater en afvalwater gescheiden wordt. De werken starten ter hoogte van Spindor NV. Om de huisaansluitingen te maken, moet de weg opengemaakt worden. Daardoor is er tijdens de werken geen doorgaand verkeer mogelijk. Het verkeer zal via de aangegeven omleiding over Kleine-Brogel rijden. De aannemer zal de werken in deelfases uitvoeren, zodat het fietsverkeer mogelijk blijft. Enkele bushaltes in Kaulille en Grote-Brogel vallen weg tijdens de werken. De haltes Kaulille Kerk en Grote-Brogel Kiosk dienen als vervanghaltes. Als de weersomstandigheden het toelaten, nemen de werken 160 werkdagen in beslag.