Reuze politiezone Noord-West in de maak? MMM

26 maart 2019

16u02 10 Peer Er lopen gesprekken tussen politiezone Lommel, HANO, BHT en Kempenland om op termijn een mogelijke fusie te bekijken. Zo kampt Lommel met een drugsproblematiek die ze als kleine zone moeilijk de baas kan.

De vier voorzitters van de politiecolleges zaten al meerdere keren samen om over het idee te babbelen. Het gaat om CD&V-burgemeesters Thomas Vints, Frank Smeets, Steven Matheï en Bob Nijs. Kempenland en HANO tellen beiden een tachtigtal personeelsleden, naar eigen zeggen net te weinig om degelijk alle politionele taken uit te voeren.

De zone Lommel kampt dan weer met drugsproblematiek, maar bezit slechts twee rechercheurs. Het bundelen van recherches zou ook die regio ten goede komen. Concreet is er nog niets besloten, maar de vraag is er duidelijk.

Met CARMA en Hoofdstad Regio Limburg zijn er al twee grote politiezones in Limburg. Sint-Truiden en Tongeren zouden een fusie op termijn ook zien zitten om zo Haspengouw te coveren. Alleen in het Maasland blijft men gaan voor eigenheid. “We zijn voor verregaande samenwerkingsakkoord met politiezone CARMA, maar van een fusie is voor LAMA geen sprake", reageert Raf Terwingen (CD&V) uit Maasmechelen.

Ook bij MAASLAND is er nog niet meteen sprake van fusie met CARMA.