Restaurant 't Weyerke krijgt eigen gin 07 maart 2018

02u48 0 Peer Restaurant 't Weyerke uit Wijchmaal presenteert deze week haar eigen Weyer Gin. De zaak had al ruim 25 gins op de kaart staan en de Weyer Gin is het resultaat van de passie van de Hechtelse uitbater Jean Hellings. "We hebben nu zestig flessen laten maken, maar we kunnen dat zeker nog een keer overdoen", is hij ambitieus.

De uitbater van de zaak aan de Peerderbaan begon een tijdje terug zelf te experimenteren met jenever. "Ik liet het dan trekken en voegde wat ingrediënten toe. De officiële Weyer Gin is hiervan het resultaat. In de drank zitten heel wat kruiden en ik heb ook citrus gebruikt. De fles kreeg een uniek, ouderwets ontwerp en het etiket past bij onze huisstijl", stelt Jean gepassioneerd. "Mensen kunnen de gin in onze zaak proeven en eventueel de fles kopen. Het is leuk om te mengen en de gin zo fruitig of kruidig te maken." Een fles kost 42 euro, vanaf zes flessen krijg je tien procent korting. (BVDH)