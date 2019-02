RECENSIE: Op culinaire ontdekkingsreis bij Fleurie Birger Vandael

26 februari 2019

09u48 0 Peer Wie voor een culinair avondje bij Restaurant Fleurie gaat, trekt in feite op culinaire ontdekkingsreis. Deze Peerse zaak van patron René en gastvrouw Francien wil de klant immers verrassen met wekelijks een nieuwe creatie. Het werd uiteindelijk een smakelijke reis, met een uitstekende eindbestemming.

De eerste halte volgt bij Fleurie nog voor je een blik op de kaart hebt kunnen werpen. Een drietal amuses worden wel heel origineel gebracht: een soepje van strandkrab gereserveerd in een whiskyglas, een krokantje van peperkoek met een bavarois van avocado en gedroogde pata negra en zelfs een lolly van schorseneer. Dat smaakt letterlijk en figuurlijk naar meer. Wij gingen vervolgens voor het viergangenmenu. In februari doet iedereen mee met ‘Tournee Minérale’, dus lieten we de wijn voor wat het was. Gelukkig bood men meteen alternatief aan en de alcoholvrije aperitief was een schot in de roos. De alcoholvrije wijn was niet echt ons ding, maar dat hebben we zelf gezocht. “Het mist toch iets”, klonk het ook bij de gastvrouw.

Via een smakelijk voorgerecht met tartaar van runds met huisgemaakte terrine van ganzenlever en een crème van grove mosterd – een geslaagd huwelijk – gaat het naar een tussengerecht met zeebaarsfilet met onder meer beurre blanc van wasabi . Het zijn niet de meest klassieke keuzes die men bij Fleurie maakt, maar dat is leuk om mee te maken. De combinaties op het bord werken altijd en als restaurantganger ontdek je nieuwe mogelijkheden. Het hoofdgerecht is wel ouderwets Vlaams: eendenborst met truffelsaus en een mousseline van aardappel. Net als alle gangen netjes geserveerd en voorzien van het nodige woordje uitleg.

Het dessert vormt zoals verhoopt de climax van een smakelijk viergangenmenu. Allerlei lekkernijen – van hazelnootijs en een witte chocobal tot een brownie en een mousse van mokka – zorgen voor een prima afsluiter. Omdat het zo meeviel, besluiten we toch nog een koffie te bestellen. Die wordt opgediend in een groot kastje gevuld vol extraatjes. De smaakmaker – letterlijk en figuurlijk – is zonder twijfel een soort praline gevuld met frambozensaus. Deze wordt beschreven als “een bom die ontploft in de mond” en die beschrijving maakt het snoepje zeker waard.

Fleurie ligt net buiten het centrum van Peer, zodat je in een heel rustige sfeer van het eten kan genieten. Ook het restaurant – gekleurd door sfeervolle ledverlichting – is zo ingericht dat je in alle rust kan genieten van het eten. De afgelopen jaren werd Fleurie al een paar keer bekroond, onder meer door Restaurant Week. Deze zomer vond minister Jan Jambon (N-VA) ook al de weg naar de populaire Peerse zaak, die van Gault&Millau 13 op 20 krijgt. Wie een avondje smakelijke schatten wil ontdekken, kan bij Fleurie zeker terecht!

Adres

Baan naar Bree 27, 3990 Peer

Openingsuren

Open van 12:00 tot 14:00 en van 18:00 tot 21:00, Dinsdag en woensdag gesloten.

Prijzen:

3-gangen menu € 49,00. Met aangepaste wijnen € 70,00.

4-gangen menu € 58,00. Met aangepaste wijnen € 87,00.

5-gangen menu € 68,00. Met aangepaste wijnen € 102,00.

6-gangen menu € 78,00. Met aangepaste wijnen € 117,00.

7-gangen menu € 88,00. Met aangepaste wijnen € 132,00.