Prachtig huis verwoest in vlammenzee VUUR IN WERKPLAATS SLAAT OVER OP WONING MARCO MARIOTTI

06 juni 2018

02u56 0 Peer Het huis van de familie Simons aan de Burgemeester Voetslaan is verwoest na een zware brand. Het vuur ontstond gisterennamiddag in de werkplaats van de gepensioneerde schrijnwerker die er met zijn vrouw woont.

Voorbijgangers en buren merkten dinsdagnamiddag rond iets voor 17 uur een rookpluim op aan de achterzijde van het huis van Ludo Simons en zijn vrouw. De gepensioneerde schrijnwerker - die eerder nog in de tuin had gewerkt - zat samen met zijn vrouw binnen, toen hij gealarmeerd werd. Het vuur ontstond in de achterbouw, de werkplaats van Simons, maar verspreidde zich in een mum van tijd. De brandweer werd opgeroepen, maar kon niet verhinderen dat het volledige gebouw in de vlammen opging. "Het is verschrikkelijk", reageren buren. "We vinden het zo erg voor Ludo en zijn vrouw. Hij is een gepensioneerde schrijnwerker, en hij is altijd graag bezig in zijn werkplaats. Wat er gebeurd is, weten we niet." Heel de straat kwam een kijkje nemen en keek verbouwereerd toe.





Opvang

Ook de kinderen van het koppel snelden te hulp. "We kunnen het niet geloven", vertelt een dochter. "Zodra we hoorden wat er gebeurd was, zijn we naar hier gesneld. Gelukkig is alles in orde met ma en pa, maar het is emotioneel toch zwaar. We zijn hier opgegroeid. Papa was jarenlang schrijnwerker, en ook opa zat lang geleden in hetzelfde vak. Dit verhaal gaat heel ver terug, een schrijnwerkerij van generatie op generatie." Eerste schepen Sigrid Cornelissen (CD&V) kwam ook ter plaatse. Samen met het gezin werd gezocht naar opvang. "Er is sprake om te verblijven in Erperheide, maar ze kunnen ook bij familie terecht", klinkt het. "De buurt leeft enorm hard mee, en iedereen biedt zijn hulp aan. Deze mensen hebben helemaal niets meer." Het koppel werd tijdens de brand bij de buren overgebracht. Ze waren zwaar onder de indruk van de feiten.





Graafmachine

Brandweer Noord-Limburg had de handen vol met de bluswerken, maar liet uiteindeijk een graafmachine van de stad Peer komen om het hout uiteen te trekken. "Enkele onderdelen van de achterbouw zijn ingestort", vertelt officier Bosmans. "Onderin zitten nog vuurhaarden die we niet geblust krijgen. Met zo'n grijper kan je alles vrijmaken, waardoor we met het water er beter bij kunnen. Anders gaat het veel te traag, en blijft de rookontwikkeling voortduren." Het huis is onbewoonbaar en moet mogelijk worden afgebroken. Een verzekeringsexpert moet zich nu over de zaak buigen.





De straat werd afgezet voor alle verkeer en de brandweer eindigde de bluswerken rond 21 uur.