Poire & Provence en Cars & Coffee organiseren verjaardagsfeest 2pk 16 augustus 2018

02u28 0 Peer De iconische 2pk, beter bekend als 'het geitje' of 'het (lelijke) eendje', bestaat 70 jaar. De Frans getinte winkel Poire & Provence nam het initiatief om als onderdeel van Cars & Coffee vanavond een groot verjaardagsfeest te organiseren.

"Vorig jaar organiseerden we al een Frans getinte dag. Dat was toen zo'n succes dat een vervolg niet kon uitblijven", vertelt initiatiefneemster Sibylle Vanhove van Poire en Provence. "Onder onze klanten merkten we al dat de Deux Chevaux (Franse naam voor de 2pk) van Citroën erg populair is. Zo kwam dit event tot stand."





Tussen 15 en 16 uur zullen een zeventigtal 2pk's verzamelen aan Domein Panhof om van daaruit onder begeleiding van twee symbolische paarden het centrum te betreden. Na de stoet is er een klassiek Frans verjaardagsfeest aan lange tafels en 's avonds volgt een verjaardagsceremonie. Er is onder meer de verkiezing van de mooiste rode 2pk en er komt een tafel vol gadgets.





Mémé

Eén bijzondere wagen zal zeker aandacht krijgen en dat is bakkersgeit 'Mémé'. Dit is een 'pièce unique' die een gebreid jasje krijgt. Hiermee vraagt men aandacht voor Samana Peer, het vroegere ziekenzorg. Verder werden in samenwerking met sociale tewerkstellingsplaats Buseloc ook enkele gerecycleerde handtassen en boorddocumentmapjes gemaakt met daarop 2pk's.





(BVDH)