Plein De Wirix heraangelegd 03 september 2018

De Stad Peer maakt vanaf 3 september werk van realisatie van een veilige schoolomgeving in Kleine-Brogel.





In een eerste fase wordt er aan de Pieter Breugellaan (N748) een bushaven aangelegd. Tegelijk begint de aannemer met de herinrichting van het plein voor het ontmoetingscentrum. Voor deze werken van start kunnen gaan, wordt er in de buurt een nieuwe openbare verlichting aangelegd en worden een aantal nutsvoorzieningen





verplaatst. Daarna komen de rioleringswerken en de aanleg van het plein aan de beurt.





Op het plein komen naast voldoende parkeerplaatsen ook een terraszone voor De Wirix en groenaanleg. Tenslotte wordt ook de oversteekplaats van de Zavelstraat met de Pieter Breugellaan heraangelegd.





Tijdens de werken is er een plaatselijke omleiding voorzien. De glas- en kledingcontainers verhuizen tijdelijk naar de terreinen van SV Breugel. (BVDH)