Perenaar krijgt inspraak in beleidsplan BVDH

02 april 2019

23u19 0 Peer Binnenkort stapt de stad Peer met de projecten en ideeën van het nieuwe beleidsplan naar de inwoners. Het doet daarbij opnieuw een beroep op de participatiescoaches die zes jaar geleden ‘afstudeerden’.

Peer begon zes jaar geleden als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen met een participatieproject. “Vandaag verplicht het Decreet Lokaal bestuur zo’n aanpak. Wij waren onze tijd dus duidelijk vooruit’, aldus burgemeester Steven Matheï (CD&V). “Wij hebben samen met de inwoners mooie projecten gerealiseerd. Denk maar aan projecten zoals ’t Lin in ’t nieuw, de aanleg van de Fietsstraat en het Jongerencentrum. Er waren ook verschillende ‘out-of-the-box-projecten’ zoals de inzet van participeerpieten tijdens de Sintintrede.”

Twee fasen

Op dit moment wordt er door stadsdiensten hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het Beleidsplan 2020-2025. “Wij stappen vanaf juni naar de Perenaar. Dat gebeurt in twee fasen. In een eerste fase leggen wij een aantal thema’s voor. De bedoeling is om deze participatiemomenten te organiseren op plekken die niet meteen voor de hand liggen: op de fiets langs mobiliteitsknooppunten of in het woonzorgcentrum als het over zorg gaat. Tijdens de zomermaanden trekken de participatiecoaches naar evenementen om de Perenaar enkele korte vragen te stellen en na de zomer komen de buurten en de dorpen aan de beurt.”

Op 15 april start er overigens een nieuwe opleiding voor participatiecoaches. Alle info via www.peer.be/stad-peer-zkt-participatiecoach-mv