Peerse vrouw (27) start met drugs na pesterijen op het werk BVDH

15 november 2018

11u23 0 Peer De correctionele rechtbank heeft vier celstraffen uitgesproken tussen 5 en 16 maanden in een drugsdossier. Eén persoon krijgt een werkstraf, twee personen worden vrijgesproken. De drugs werden aangetroffen bij een Peerse vrouw, die na pesterijen op het werk het spoor bijster raakte.

De bende bestond uit een 27-jarige vrouw uit Peer, een 25-jarige Nederlander uit Maasmechelen die verstek liet gaan, een 25-jarige man uit Maaseik die verstek liet gaan, een 38-jarige Marokkaan uit Mechelen die verstek liet gaan, een 25-jarige Maaseikenaar, een 28-jarige man uit Dilsen-Stokkem en een 31-jarige man uit Houthalen-Helchteren die verstek liet gaan. Die laatste staat ook bekend als één van de Maaseikse Dalton-broers. Tussen december 2015 en mei 2016 waren leden van de bende betrokken bij de invoer, het bezit en de handel van speed, cocaïne, xtc en cannabis.

Cocaïne verstopt in blikje Fanta

De Peerse stelde haar appartement ter beschikking voor druggebruik. Tijdens een huiszoeking op 8 maart 2016 vond de politie - naast twee mannen in de zetel en in bij beklaagde in bed - onder meer twee zakken speed van 329 en 73 gram, een zakje met 18 rode xtc-tabletten met het logo van ‘Superman’, acht zakjes cocaïne in een blikje Fanta en een zakje met daarin 3 gram cannabis. De uitlezing van het gsm-toestel bracht de politie bij verschillende afnemers. De Peerse vertelde dat ze de drugs gebruikte ten gevolge van pesterijen op het werk, waarna ze uiteindelijk ziek thuis bleef.

De Peerse krijgt een celstraf van tien maanden met uitstel en een boete van 6.000 euro, waarvan 600 euro effectief. De Nederlander uit Maasmechelen krijgt 16 maanden cel en een boete van 6.000 euro. Eén Maaseikenaar moet 6 maanden naar de cel en 6.000 euro betalen. De man uit Mechelen en de andere Maaseikenaar worden vrijgesproken. Voor de man uit Dilsen-Stokkem wacht een werkstraf van 80 uur en een boete van 6.000 euro, waarvan 300 euro effectief. Voor de zevende beklaagde ten slotte werd een celstraf van 5 maanden en een boete van 6.000 euro uitgesproken. Die laatste heeft al wat op zijn kerfstok, zo viel hij ooit cipiers in de Hasseltse gevangenis lastig nadat hij geen mayonaise op zijn frieten kreeg. Hij zwom tijdens een vluchtpoging voor de politie ook het kanaal in Lanklaar over.