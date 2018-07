Peer waarschuwt voor broedende buizerd 19 juli 2018

Regelmatig hoor je verhalen van fietsers of lopers die zijn aangevallen door buizerds of andere roofvogels terwijl ze in de natuur aan het sporten zijn. Peer neemt daarom geen enkel risico en waarschuwt iedereen die gaat lopen, fietsen of wandelen bij de Grafheuvels op het Molhem. Daar is immers ook een buizerd gesignaleerd. "De vogel beschermt in deze periode zijn nest en kan je aanvallen omdat hij je ziet als een indringer. Omdat het gebied erg groot is, was het onmogelijk om het broedgebied tijdelijk af te sluiten", laat de Stad weten. Er werd wel een waarschuwingsbordje geplaatst. "Je vermijdt het gebied het best tot begin augustus. Dan vliegen de jongen uit."





(BVDH)