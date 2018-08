Peer verlengt project rond elektrische fietsen 03 augustus 2018

In augustus 2017 bood de stad Peer als eerste gemeente in Limburg haar inwoners de mogelijkheid om gratis een week lang een elektrische fiets uit te testen voor woon-werkverkeer.





Dat een stadsbestuur zelf dit initiatief neemt voor haar inwoners was zelfs een primeur Vlaanderen.





Het project wordt nu verlengd tot eind oktober 2018. Een degelijke elektrische fiets blijft een hele investering voor mensen. Daarom gaat de campagne uit van het "test het uit"-principe. Via de testcaravan kom je te weten of een elektrische fiets iets voor jou is, zonder eerst geld op tafel te moeten leggen. Bovendien krijg je deskundige uitleg over hoe je een elektrische fiets op de juiste manier moet gebruiken. Het onderhoud van de fiets wordt georganiseerd door de Stad Peer.





De testvloot bevat zes elektrische testfietsen voor dames en heren in verschillende maten en modellen. Kandidaten kunnen zich opgeven bij het Klantencontactcenter in 't Poorthuis. (BVDH)