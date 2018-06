Peer tweede in wedstrijd Fietsstad 2018 08 juni 2018

De stad Peer werd in de wedstrijd voor Fietsstad 2018 op de meet geklopt door Bonheiden. Zij kwamen allebei uit in de categorie tot 20.000 inwoners. De zilveren medaille is desalniettemin een beloning voor de felle inspanningen in de gemeente rond fietsen. De fietsstraat is hier een exponent van, maar de projecten gaan veel breder. Dat was ook de jury van Fietsstad 2018 niet ontgaan. Zij schreven in hun rapport: "Peer creëert een echte fietscultuur. Hoewel de stad minder worstelt met files, werkte ze al verschillende succesvolle fietscampagnes uit. Peer slaagt er ook in om de handelaars volledig te betrekken. Tot slot gaan die maatregelen hand in hand met een onderbouwde verkeersveiligheidsaanpak." Ook burgemeester Steven Matheï (CD&V) kon leven met de tweede plaats. Hij mocht als slotspreker op het Fietscongres in Mechelen praten over het fietsproject in Peer en kreeg veel complimenten. (BVDH)