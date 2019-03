Peer organiseert workshop rond crowdfunding BVDH

08 maart 2019

11u03 0

Tegenwoordig hoor je steeds vaker mensen die een crowdfunding op poten zetten. De Stad Peer organiseert op donderdag 21 maart om 19 uur samen met ‘Voor je Buurt’ zelfs een gratis workshop rond het concept. Voor je Buurt is het crowdfundingplatform gericht op het realiseren van sociale en maatschappelijke initiatieven. In Peer werden al enkele spraakmakende initiatieven op poten gezet met crowdfunding via het platform www.voorpeer.be. Een nieuw speeltuig, een leuke pop-up, een extra wandelroute, een deeltuintje of een stadsfestival? Het zijn allemaal ideeën die op die manier verwezenlijkt kunnen worden. De workshop vindt plaats in ’t Poorthuis. Inschrijven kan via www.peer.be/crowdfunding. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij!