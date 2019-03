Peer opent eigen Fiets-o-theek BVDH

12 maart 2019

10u15 1 Peer In Peer kan je tegenwoordig via een goedkoop uitleensysteem aan een fiets komen. Onlangs werd de Fiets-o-theek geopend en op die manier wil het stadsbestuur kinderen op een budgetvriendelijke manier aan het fietsen krijgen.

Een nieuwe fiets kost al snel veel geld en doordat kinderen groeien, moeten ouders regelmatig een nieuw exemplaar zoeken. Dat is geen goedkope kwestie. Daarom werkte de stad Peer samen met De Biehal het uitleensysteem Fiets-o-theek uit. In plaats van een fiets te kopen, neem je een jaarabonnement. Voor 20 euro kan je kind een heel jaar lang over een kinderfiets beschikken. Is het geleende fietsje te klein geworden? Dan ruil je het gewoon in voor een groter model. In de Fiets-o-theek vind je fietsen voor kinderen tot 12 jaar. Zo heeft je kind altijd een fiets op maat en moet je geen fiets meer aankopen. Goedkoop, beter voor het milieu én efficiënt.

De Fiets-o-theek kan nog extra fietsen gebruiken. Heb jij een kinderfiets die je niet meer gebruikt? Als inwoner van Peer krijg je een gratis jaarabonnement van de Fiets-o-theek als je een oude fiets inlevert. Je vindt de Fiets-o-theek aan de Kringwinkel Esmeralda, Steenweg op Wijchmaal 66 in Peer.