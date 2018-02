Peer genomineerd als kandidaat Fietsstad 2018 20 februari 2018

Peer is als enige Limburgse gemeente genomineerd als kandidaat voor de titel 'Fietsstad 2018'. In totaal werden negen Vlaamse steden en gemeenten geselecteerd voor de derde editie van deze wedstrijd, waarmee de VSV, de Vlaamse overheid en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts steden en gemeenten willen aansporen om te zorgen voor vlotter en veiliger fietsverkeer. Op 5 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens het Fietscongres. Peer komt uit in de categorie 'gemeenten met minder dan 20.000 inwoners' en neemt het op tegen Duffel en Bonheiden. Bij de genomineerden vindt de komende weken een terreinonderzoek plaats, de resultaten daarvan bepalen welke steden en gemeenten als winnaar uit de bus komen. Naast de prijzen die door de vakjury worden toegekend, is er ook een publieksprijs. Van 21 maart tot en met 27 mei kunnen burgers hun stem laten horen en hun favoriete fietsstad of fietsgemeente aanduiden op de website van Fietsgemeente/Fietsstad 2018. "Wij zijn heel blij met deze nominatie. Peer maakt sinds enkele jaren werk van verschillende kleine en grote fietsprojecten. De eind 2016 gerealiseerde fietsstraat is daarbij een belangrijke hefboom. De concurrentie van Duffel en Bonheiden is groot, maar wij staan toch al op het podium", reageert burgemeester Steven Matheï (CD&V) uitermate tevreden. (BVDH)