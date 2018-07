Peer feest drie dagen lang 05 juli 2018

Aanstaand weekend van zaterdag tot en met maandag is er in het stadscentrum een heuse feest-driedaagse. Zaterdag krijgt Peer al hoog bezoek van Hopla, Musti en het Me to You-beertje. Kinderen kunnen bovendien deelnemen aan de workshops glittertattoo en exotisch kapsalon. Tijdens de speurneuzentocht win je mogelijk een fiets, hoverboard of nieuwe outfit. Er zijn ook springkastelen, een kantelmuur, een ballonnenclown, een bellencaravan en kindergrime. De dansscholen geven het beste van zichzelf tijdens een optreden en de handelaars verwennen je met koopjes tijdens de braderie. Je kan ook bolides bewonderen tijdens de autoshow of Peer ontdekken per step in de 'Steptour'. Een dag later staat dan weer alles in het teken van 'handmade'. HIP (Handmade in Peer) brengt vijftig kraampjes langs de baan naar Bree. 's Avonds tovert de eerste 'Muziekkiosk' van de zomervakantie het plein om tot dansvloer. Op maandagavond is er ook nog eens de grootste avondmarkt van Noord-Limburg in het centrum. (BVDH)