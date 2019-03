Peer Carnaval is na negen jaar terug: “‘Alaaf’ weerklinkt opnieuw in de straten” Birger Vandael

29 maart 2019

09u41 0 Peer Negen jaar lang bleef het met carnaval muisstil in Peer. Dankzij enkele sympathisanten trekt er zondag weer een halfvastenstoet door het centrum van de Brueghelgemeente. Dat wordt door veel Perenaars op applaus onthaald.

Om 14.11 uur vertrekt zondag de optocht aan broodjesbar IMA. “Het doet goed dat we opnieuw een carnavalsstoet kunnen organiseren”, zegt Geert Hendrix, beter bekend als prins Geert I. “Toen negen jaar geleden de Muggenblussers definitief de stekker uit de organisatie trokken, was het lang stil. Nu klinkt er dus weer ‘alaaf’ in de straten!”

Twee carnavalsgroepen (Carnavalsvereniging De Breugeler Vèrkens en Carnavalsvereniging De Lastposte) wilden de stoet laten herleven. Zij richtten samen de vzw Peer Carnaval op.

Maandenlange voorbereiding

Destijds werd het einde van carnaval in Peer nog in de verf gezet met een speciale rouwstoet waarbij het event symbolisch werd begraven. Waarom het eigenlijk zo lang geduurd heeft, kan Geert ook niet zeggen. “Je moet natuurlijk met een hele groep achter zo’n event staan om het te laten plaatsvinden. We zijn dan ook al enkele maanden bezig met de voorbereidingen.”

Geert I werd aangekondigd door een delegatie van het stadsbestuur en burgemeester Steven Matheï (CD&V) tijdens een druk bijgewoonde avond met ruim 300 feestvierders. Uiteraard vindt hij het een eer dat hij prins carnaval mag zijn bij de unieke terugkeer van de stoet: “Dit maakt het extra speciaal.”

De stoet trekt zondag langs de volgende route: Baan naar Bree, Ovonde Pol Kip, Oudestraat, Markt, Verbindingsstraatje voor de kerk, Noordervest, Collegelaan, Molenstraat, Sint Jobstraat, Ondermeel, Baan naar Bree, Ovonde Pol Kip, Oudestraat, Markt, Kerkstraat, Steenweg Wijchmaal. Voorafgaand aan de carnavalsstoet is er een reclamestoet.

Doorstart

“Wij zijn alvast heel tevreden dat een échte traditie die was stil gevallen, weer wordt opgepikt”, zegt burgemeester Steven Matheï. In nauw overleg is het afgelopen jaar samen gewerkt met de nieuwe organiserende vzw. Die samenwerking verliep en verloopt uitstekend. We hopen dat dit een echte doorstart mag betekenen voor carnaval in Peer!”