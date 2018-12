Parkmanagement Peer voor duurzaam bedrijventerrein BVDH

25 december 2018

16u35 0 Peer Vzw Parkmanagement ziet eind 2018 het levenslicht. De stad en drie bedrijfsleiders van industrieterrein Bokt zetten hun schouders onder deze vzw in samenwerking met Quares. “Het doel is een verduurzaming van het bedrijventerrein”, is burgemeester Steven Matheï (CD&V) duidelijk.

De werken voor de inrichting van een nieuw gebied aan industrieterrein Bokt gingen in 2016 van start. Het industrieterrein kreeg een uitbreiding van 8.2 ha. Nu krijgt de Stad de ondersteuning van de bedrijven Aninco nv, All Top Clean Products bvba en S&P bvba bij de vzw. “We willen de duurzame samenwerking op verschillende niveaus realiseren. Dat kan in eerste instantie door groepsaankopen van bijvoorbeeld groene energie of kantoorbenodigdheden, maar we onderzoeken ook de piste van energiedelen”, gaat Matheï verder.

Peer Parkmanager

De rol van parkmanager wordt opgenomen door Annick Meyers van Quares. “In het eerste jaar zullen we vooral werken aan onze draagkracht door het werven van nieuwe leden”, aldus Annick Meyers. “We zullen ook heel wat info over verschillende paramaters, zoals energieverbruik en afvalophaling, binnenkrijgen. Aan de hand van die informatie onderzoeken we op welke manier bedrijven elkaar nog kunnen helpen.” Op het terrein is momenteel al een gemeenschappelijke parking. De verschillende partners bekijken de aanbreng van signalisatie en ook duurzaam groenonderhoud staat op het programma.