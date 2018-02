Paddenstoelen ontdekken 06 februari 2018

Natuur- en Milieucentrum Werkgroep Isis Grote-Brogel (Peer) organiseert op woensdag 14 februari de gezinsactiviteit 'Zwammen en Schimmels'. De activiteit zal plaatsvinden in het Natuur- en Milieucentrum aan de Dorpsstraat 8 te Grote-Brogel, en is gericht op kinderen van 5 tot 12 jaar en hun ouders en grootouders.





"Paddenstoelen spreken tot de verbeelding. Het zijn geen dieren of planten en toch leven ze", zegt René Van Dingenen van Werkgroep Isis vzw. Tijdens de activiteit komt men er alles over te weten. "Door middel van spelletjes, verhalen en infoborden zullen we vele boeiende weetjes vertellen over het belang en de gevaren van zwammen en schimmels." Inschrijven is niet nodig. Deelnemen is gratis. De activiteit duurt van 14 tot 16.30 uur.





(GBO)