Oud Stadhuis krijgt gevelonderzoek BVDH

26 februari 2019

08u02 0 Peer Morgen voert het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) een gevelonderzoek uit aan het Oud Stadhuis in Peer. Het onderzoek kadert in de opmaak van een beheersplan en de voorbereiding van de restauratie van de gevels.

Het Oud Stadhuis in Peer dateert al van 1637 en is daarmee het oudst bewaarde stadhuis van Limburg. Met zijn opvallende kleur is het een sprekend restant uit de 17de eeuw. Doorheen de tijd onderging het gebouw verschillende verbouwingen. Woensdag 27 februari doen de specialisten van KIK onderzoek naar de samenstelling van de verschillende materialen waaruit de gevels opgebouwd zijn. Het onderzoek dient voor de opmaak van een beheersplan voor het Oud Stadhuis en de voorbereiding van de restauratie van de gevels. Momenteel vind je in het oude gebouw ‘Brasserie ‘T Oud Stadthuys’ terug.