Openbare fietspompen in dorpscentra 14 augustus 2018

02u44 0 Peer De stad Peer heeft een nieuwigheidje in het kader van 'Peer fietsstad'. Vanaf nu kan je als fietser ook terecht bij de openbare fietspompen in de verschillende dorpscentra. Het concept is bezig aan een opmars, eerder installeerde Borgloon deze ook al in de stad.

Het idee van de openbare fietspompen komt overgewaaid uit Nederland. Omdat het fietsen en het fietstoerisme in de lift zitten en Peer er uitdrukkelijk op inzet, besliste het stadsbestuur om ook in Peer een aantal fietspompen te plaatsen. Hiermee wil het bijdragen in het comfort van de fietsers. Het is één van de verschillende projecten waarmee het fietsen wil stimuleren. Zo werd eerder dit jaar ook de eerste car bike port voor het toeristisch onthaalkantoor geplaatst. De publieke, mechanische fietspomp is voor alle ventielen geschikt en er is een kleine handleiding met de vermelding hoeveel lucht een bepaald type fiets nodig heeft. Ze worden met de voet bediend, zonder elektrische voeding.





In een eerste fase worden de fietspompen geplaatst aan het toeristisch onthaalkantoor op de Markt, aan Den Tichel in Wijchmaal, aan de kerk in Wauberg en aan Breughelheem in Grote-Brogel. Daarna komt er ook een pomp aan Breugelhoeve. De pompen in Linde en Kleine-Brogel worden in een tweede fase geplaatst, na het einde van de werken in het dorpscentrum. (BVDH)