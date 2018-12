Open repetitie en nieuwe productie bij theatergezelschap comediA

Birger Vandael

31 december 2018

12u58 0 Peer Op dit moment legt toneelvereniging comediA uit Peer de laatste hand aan de productie ‘Rijen en Vrijen’. Het Peerse gezelschap brengt deze komedie in februari in Den Tichel in Wijchmaal. Intussen gaat comediA ook op zoek naar nieuwe leden. “Daarom organiseren wij op 21 januari een open repetitie”, vertelt voorzitter Koen Wellens.

Het stuk ‘Rijen en Vrijen’ vertelt het verhaal van taxichauffeur Johnny Jansen die wel heel vaak pendelt tussen Peer en Oudsbergen. De voorstellingen starten op 8 februari, maar wie al eerder de spelers in actie wil zien, is welkom op de open repetitie op 21 januari. “Twee seizoenen geleden kozen wij voor Den Tichel in Wijchmaal als nieuwe thuishaven. Het bleek een goede keuze want intussen voelen wij er ons al helemaal thuis. Met dank trouwens aan de beheerders van Den Tichel die constructief samenwerken”, aldus Koen Wellens.

Een dergelijke theaterproductie steunt op het wet werk van heel wat vrijwilligers. De toeschouwers krijgt immers niet meteen te zien hoeveel helpende handen er achter de schermen zijn. “Denk maar aan de decorploeg, de jongens van licht en geluid, de productiechefs die voor de kleding en de attributen zorgen en de verschillende leden die voor en achter de scène waar nodig inspringen”, verduidelijkt Wellens. “Gelukkig kan comediA op zijn leden rekenen, maar er is altijd plaats voor meer zielen.” De open repetitie op 21 januari vanaf 19.30 uur is een kans voor alle geïnteresseerden die van de sfeer willen proeven. “Vanaf 19.30 heet artistiek verantwoordelijke Lily Vranken de aanwezigen welkom en daarna geeft regisseur René Meuwis tekst en uitleg bij de stand van zaken van de productie. De spelersgroep is ook van de partij en zal graag vragen beantwoorden”, besluit Wellens.

Wie interesse toont kan ook contact opnemen via welkom@comediapeer.be of contact opnemen met Lily Vranken via 0479 48 37 43. Je vindt ook meer info op www.comediapeer.be.