Nieuwjaarsborrel op Peerse Markt BVDH

11 januari 2019

14u04 0

De marktkramers zetten op de maandagmarkt van 14 januari het nieuwe jaar in met een borrel. Bezoekers kunnen ook een kom soep krijgen. De Marktcommissie en de stad Peer trakteren de inwoners. Elke maandagmorgen staat het centrum in teken van de wekelijkse markt van 8.30 tot 12.30 uur. Met dit evenement zet Peer het nieuwe (markt)jaar feestelijk in. Kom je borrel of soep tussen 10 en 12 uur halen.