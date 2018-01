Nieuwjaarsborrel in 't Poorthuis 02u25 0

De Stad Peer nodigt bij wijze van start van 2018 iedereen uit op zaterdag 6 januari voor de nieuwjaarsborrel. Deze vindt plaats van 19 tot 23 uur in en aan 't Poorthuis. Bij goed weer is het gezellig vertoeven aan de kraampjes in de voortuin van 't Poorthuis, maar je kan ook in de foyer terecht. (BVDH)